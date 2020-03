Wegen Coronavirus: Viele Veranstaltungen gestrichen

Mit der Entscheidung des Pandemie-Stabs der Stadt Mühlacker, wegen der Ausbreitung des Coronavirus’ bis Ende April alle städtischen Hallen und Gebäude für öffentliche Veranstaltungen zu sperren, ist eine Welle an Absagen verbunden. So gaben Verwaltung und Gewerbeverein am Mittwoch offiziell bekannt, dass auch die Messe flach fällt.

Letztlich gehe es nicht nur um den Schutz der 9000 bis 11 000 Besucher, sondern auch der Mitarbeiter an den Ständen, stellte OB Frank Schneider fest. „Auch Gesundheitsamt hat zu einer Absage geraten“, berichtete der Verwaltungschef, der auf die Empfehlungen der Gesundheitspolitiker in Bund und Land verwies.

Die Messe ist indes nur eine von vielen Veranstaltungen in den kommenden Wochen, die wegen der Ausbreitung des Virus nicht stattfindet. In den vergangenen Tagen gab es eine Flut von Absagen, die das Mühlacker Tagblatt in einer übersichtlichen Liste zusammengefasst hat.

