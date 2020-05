Wegen Baumaßnahmen: Fernzüge fahren über Mühlacker

Von Thomas Sadler

Vor fast genau 29 Jahren wurde die Schnellfahrstrecke Mannheim-Stuttgart eröffnet. Inzwischen ist sie in die Jahre gekommen, weshalb die Trasse derzeit saniert wird. Trotz der Corona-Krise sollen die Arbeiten im Herbst fertig sein. Der Fernverkehr wird bis dahin auch über Mühlacker umgeleitet.

Rückblick: Nach einer Bauzeit von knapp 15 Jahren wurde die Schnellfahrstrecke Mannheim – Stuttgart, eine der ersten Hochgeschwindigkeitsverbindungen in Deutschland, am 31. Mai 1991 freigegeben. 99 Kilometer lang ist die Trasse, die 90 Brücken und 15 Tunnel aufweist. 22 Kilometer verlaufen auf aufgeschütteten Dämmen, 38 Kilometer in ausgebaggerten Einschnitten. Jeden Tag sind auf der Route 185 Fernzüge mit 66 000 Reisenden unterwegs, pro Jahr sind es 68 000 Fernzüge, die rund 24 Millionen Fahrgäste mit Geschwindigkeiten bis zu 280 Stundenkilometern befördern. Hinzu kommt der mit 160 km/h vergleichsweise langsame Güterverkehr mit im Durchschnitt 24 Zügen täglich und 8760 Zügen jährlich. Diese Belastung hat Spuren hinterlassen, weshalb die Strecke nun saniert wird.

