Maulbronn (pol). Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag versucht, in ein Geschäft am Postplatz in Zaisersweiher einzudringen.

Wie die Polizei berichtet, hätten sich die Einbrecher bemüht, mit Werkzeugen und roher Gewalt eine Türe aufzuhebeln, was aber misslungen sei. Allerdings hätten sie einen Sachschaden im dreistelligen Bereich hinterlassen.

Das Revier Mühlacker, Telefon 07041/96930, ermittelt und hofft auf Zeugen.