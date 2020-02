Unfall mit Streifenwagen in Niefern fordert Schwerverletzte

Niefern-Öschelbronn (pol). Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Polizeifahrzeug und einem weiteren Auto sind am Mittwochabend in Niefern eine 45-jährige Frau schwer und die beiden Polizisten im Alter von 37 und 21 Jahren leicht verletzt worden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von circa 70 000 Euro.

Der 37-jährige Fahrer des Polizeifahrzeugs vom Revier Mühlacker war mit seinem Kollegen gegen 22.50 Uhr während einer Einsatzfahrt auf der B 10 von Pforzheim in Richtung Mühlacker unterwegs gewesen. Im Kreuzungsbereich von Bundesstraße und Hauptstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Daimler-Benz, dessen Fahrerin aus Niefern-Öschelbronn die Kreuzung überquerte und in Richtung Niefern-Vorort gefahren war. Durch den Aufprall wurde die 45-Jährige nach rechts abgewiesen und in ihrem Wagen eingeklemmt. Sie wurde von Kräften der Feuerwehr geborgen und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand aber nicht. Die beiden Polizisten kamen mit leichten Blessuren davon. Sie kamen zur Untersuchung ebenfalls in eine Klinik.

Beide Autos wurden abgeschleppt. Die freiwillige Feuerwehr Niefern war mit vier Fahrzeugen und insgesamt 18 Einsatzkräften an Ort und Stelle. Das Deutsche Rote Kreuz war mit drei Rettungswagen und einem Notarztfahrzeug zur medizinischen Erstversorgung im Einsatz. Die genaue Unfallursache stehe noch nicht fest, hieß es am Donnerstag aus dem Polizeipräsidium Pforzheim. Die Verkehrspolizeiinspektion habe die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen, sich unter der Rufnummer 07231/186-3111 zu melden. Foto: Myroshnichenko