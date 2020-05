Unfall in Lomersheim: Radler schwebt in Lebensgefahr

Mühlacker-Lomersheim (pol). Ein unglücklicher Zufall hat am Donnerstagabend in Lomersheim zu einem folgenschweren Unfall geführt, bei dem ein Radler stürzte und sich lebensgefährliche Verletzungen am Kopf zuzog.

Der 51-Jährige fuhr nach Angaben des Präsidiums Karlsruhe mit seinem Mountainbike gegen 19.30 Uhr die Illinger Straße in Richtung Mühlhausen entlang, als ein 59 Jahre alter Mann, der in seinem am Straßenrand geparkten Opel Corsa saß, die Fahrertür öffnete. Just in diesem Moment befand sich der Radler auf der Höhe des Autos, so dass es zu einem Kontakt kam.

Der Radler, der keinen Helm trug, stürzte in Folge der Berührung und zog sich so schwere Kopfverletzungen zu, dass er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Laut Polizei schwebt er in Lebensgefahr.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07231/1864100 zu melden.