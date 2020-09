Unerlaubtes Lagerfeuer verursacht Brand in Lomersheim

Mühlacker-Lomersheim (pol). Eine nicht fachgerecht gelöschte Feuerstelle ist am Montag in einem Waldstück hinter dem Brunnenstubenweg in Lomersheim unkontrolliert in Brand geraten.

Laut Polizei bemerkte eine Zeugin gegen 10.10 Uhr Brandgeruch und konnte die Feuerstelle ausfindig machen. Dabei handelte es sich nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nicht um eine offiziell eingerichtete Feuerstelle, sondern um ein etwa 30 Zentimeter tief ausgegrabenes Loch, das mit Steinen umrandet war. Diese unerlaubt angelegte Feuerstelle muss, so die Polizei, zwischen Sonntagmittag, 13 Uhr, und Montagvormittag, 10 Uhr, angelegt worden sein.

Das Lagerfeuer sei nur grob gelöscht worden, weshalb es sich neu entzündet habe, so die Polizei weiter. Die zur Hilfe geholte Feuerwehr habe die Brandstelle weiter ausgraben müssen, da die Glut bereits das Wurzelwerk im Boden entzündet hatte. Erst daraufhin habe die Wehr das Feuer mit Wasser löschen können.

Das Revier Mühlacker hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, sich unter 07041/9693-0 zu melden.