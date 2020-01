Trickbetrüger schlagen in Maulbronner Supermarkt zu

Maulbronn (pol). Auf einen dreisten Betrüger, berichtet das Polizeipräsidium Pforzheim, sei am Donnerstagabend eine Kassiererin in einem Einkaufsmarkt in Maulbronn hereingefallen.

Kurz vor Ladenschluss gegen 22 Uhr erschien der Täter mit einem Begleiter an der Kasse und bezahlte einen Schokoriegel. Er bat die Angestellte, ihm Geld zu wechseln und verwickelte sie in ein Gespräch. Als er danach noch einmal dieselbe Bitte äußerte und die Kassiererin ablehnte, verließ der Mann erbost gemeinsam mit seinem mutmaßlichen Komplizen den Markt. Die Mitarbeiterin schöpfte nun Verdacht, zählte nach und stellte fest, dass mehrere Hundert Euro aus der Kasse fehlten. Der Täter und sein Begleiter sind jeweils 30 bis 35 Jahre alt und mutmaßlich südländischer Herkunft. Sie flüchteten offenbar in einem silberfarbenen VW Golf.

Das Revier Mühlacker sucht Zeugen.