Trickbetrüger in Knittlingen: Erneuter Diebstahl im Supermarkt

Knittlingen (pol). Ein unbekannter Täter hat in einem Knittlinger Supermarkt rund 950 Euro erbeutet, in dem er bei einer 39-jährigen Kassiererin Geldscheine aus der Kasse entnahm.

Gegen 19 Uhr sprach der Mann die Mitarbeiterin an, ob sie ihm Geld wechseln könne. Der Diebstahl geschah offenbar während des Gesprächs, ohne dass es die Kassiererin mitbekam. Ein aufmerksamer Passant hatte ihn allerdings beobachtet und die Polziei verständigt. Der Unbekannte flüchtete jedoch, bevor die Polizei vor Ort war.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 20 bis 25 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, schlank, kurze schwarze Haare. Er trug eine beige Hose, eine schwarze Weste und darunter ein weißes Shirt.

Wer Hinweise geben kann, soll sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 in Verbindung zu setzen.

Ein ähnlicher Vorfall hatte sich in der vergangenen Woche auch in einem Supermarkt in Maulbronn ereignet. Ob er allerdings mit dem in Knittlingen in Zusammenhang steht, lässt die Polizei offen.