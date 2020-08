Telefonbetrüger bringen Illingerin um mehrere Tausend Euro

Illingen (pol). Betrüger, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgegeben hatten, haben eine alte Frau in Illingen um mehrere Tausend Euro gebracht.

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim berichtete, hatten die Täter nach einem ersten Anruf am späten Dienstagmorgen das 92-jährige Opfer in weiteren Telefonaten davon überzeugt, dass es eine rumänische Bande auf seine Ersparnisse abgesehen habe. Am Ende brachten sie die Seniorin dazu, einen fünfstelligen Betrag vor ihrem Haus abzulegen, wo ein Komplize der Telefon-Betrüger zum vereinbarten Zeitpunkt gegen 15.30 Uhr die Beute abholte.

Beschrieben wird dieser Bote laut Polizei, die auf Hinweise von Zeugen hofft, als schwarz gekleideter Mann mit schwarzem Hut. Ob ein dunkles Auto, ähnlich einem Pritschenwagen, im Zusammenhang mit dem Fall stehen könnte, sei noch unklar.

Dem Opfer seien später Zweifel gekommen, so das Präsidium, weshalb die Polizei erst mit Verzug informiert worden sei. Wer im Wohngebiet der Hermann- und Friedrichstraße in Illingen etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 07231/186-4444 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.