Sternenfels (pol). Zwei Leichtverletzte und circa 12000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Montagabend in der Heilbronner Straße in Sternenfels. Laut Polizei bog ein 21-jähriger Smart-Fahrer gegen 18.45 Uhr von der Heilbronner Straße nach links auf ein Tankstellengelände ab. Dabei kollidierte er mit dem Fiat eines entgegenkommenden 63-jährigen Autofahrers. Der Smart-Fahrer kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.