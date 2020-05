Sternenfels (lh). Im Mai erscheint ein Weihnachtsmarkt noch zeitlich eine Ewigkeit entfernt zu sein, doch die Planungen dafür müssen viele Monate vorher anlaufen. Ob die Veranstaltung in Sternenfels dieses Jahr stattfinden könne, stehe angesichts der Corona-Lage in den Sternen, sagt Klaus Riekert, ehrenamtlicher Bürgermeister-Stellvertreter, in Sternenfels. „Falls der Markt nicht durchführbar sein sollte, müssen wir ihn dann kurzfristig absagen.“