Sternenfels (pm). Die Sparkasse Pforzheim Calw plant in Sternenfels den Umbau ihrer Filiale im Komm-In mit dem Ziel, diese im Ein-Mann-Betrieb betreiben zu können und gleichzeitig die Bargeldversorgung sicherzustellen. Der Gemeinderat nahm die Pläne in seiner Sitzung am Donnerstag zustimmend zur Kenntnis, Vize-Schultes Klaus Riekert sah darin ein Bekenntnis der Sparkasse zum Standort Sternenfels; auch in ihrer Rolle als Vertragspartner der TeleGis.