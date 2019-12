Sternenfels (lh). Das Sternenfelser Rathaus ist nur noch an diesem Montag geöffnet. Wie Amtsverweserin Carmen Schneider in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilte, bleibe es diese Woche, also an Heiligabend und am Freitag, 27. Dezember, zu. Außerdem hat es an Silvester geschlossen. Am 30. Dezember und dem ab 2. Januar sei das Rathaus zu den gewohnten Zeiten geöffnet.