Konzepte für den Regenwasser-Abfluss

Sternenfels (ert). Für die geplanten neuen Baugebiete „Nähere Hofstatt“ (südlich des Etzwegs) und „Rote Äcker“ (östlich der Friedrich-Ebert-Straße) hat der auf Abwassersysteme spezialisierte Planer Immo Gerber zwei Lösungsvorschläge unterbreitet und mit einer Vielzahl von Schaubildern Wasserablaufszenarien dargestellt. Ohne Diskussion folgte der Gemeinderat dem Beschlussvorschlag der Verwaltung: Das Oberflächenwasser aus den „Roten Äckern“ soll in einen Graben abfließen und dort versickern, jenes aus der „Näheren Hofstatt“ in einem unterirdischen Regenrückhaltesystem zwischengespeichert und gedrosselt in Richtung Rückhaltebecken an der Kürnbacher Straße abfließen.