Gemeinde legt Giftköder aus

Sternenfels (lh). In der jüngeren Vergangenheit hätten sich immer wieder Bürger an die Verwaltung der Gemeinde Sternenfels gewandt, die ein erhöhtes Aufkommen von Ratten gesichtet hätten. Das teilte Bürgermeisterein Antonia Walch in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag mit. Eine Prüfung habe daraufhin ergeben, dass es tatsächlich eine größere Population in der Kanalisation gebe. Um das Problem zu lösen, sei geplant, in nächster Zeit Giftköder auszulegen, kündigte sie an.