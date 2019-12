Sternenfels-Diefenbach (pm). Die Jedermänner des Sportvereins Diefenbach veranstalten am kommenden Dienstag, 31. Dezember, einen Silvestertreff in der Kelter Diefenbach. Wer möchte, kann am letzten Tag des Jahres noch einmal Gesellschaft und herzhafte Bewirtung genießen. Von 11 bis 16 Uhr werden die Besucher mit Glühwein, Fruchtpunsch, Butterbrezeln und Würsten bewirtet.