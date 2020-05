Bushaltestellen sollen barrierefrei werden

Sternenfels (ert). In der Sitzung des Gemeinderats in Sternenfels hat Planer Harald Bohner aus Niefern seine Vorstellungen für einen barrierefreien Umbau der Bushaltestellen an der Brettener Straße vorgelegt. Diese Ideen wurden vom Gremium allerdings nicht vertieft, weil von Annette Häußermann der Antrag kam, mit Rücksicht auf das Pflegeheim „Haus Zion“ die Haltestellen „Maulbronner Straße“ vorzuziehen. Gleichzeitig kam die Idee auf, auch die Haltestellen an der Mühlacker Straße in Diefenbach im Hinblick auf einen Umbau untersuchen zu lassen.