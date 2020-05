Sternenfels braucht einen neuen Bürgermeister

Sternenfels (lh). Darauf hat nicht nur der Sternenfelser Bürgermeister Werner Weber selbst gewartet, sondern vor allem auch die Bürger: Am 1. Juni wird der 59-Jährige in den Ruhestand versetzt. An diesem Donnerstag teilte das Landratsamt Enzkreis die Entscheidung mit, die auf einer amtsärztlichen Untersuchung basiert.

Wie berichtet, musste sich der Rathauschef wegen der Spätfolgen eines Autounfalls im Herbst 2018 nach Ostern im vergangenen Jahr in Therapie begeben. Weil sich allerdings nicht der gewünschte Erfolg eingestellt hatte, verkündete er im Januar, dass er sich nicht mehr in der Lage sehe, die Amtsgeschäfte der Kommune weiterzuführen. Sowohl seine Mediziner als auch nun der Amtsarzt bestätigen diese Auffassung, weshalb der Sinsheimer nun in den Ruhestand gehen darf.

Einen Termin für die Neuwahl muss der Gemeinderat festlegen, der sich am kommenden Dienstag in der Gießbachhalle in Diefenbach treffen will.

