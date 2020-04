Stadtwerke Mühlacker warnen vor unseriösen Angeboten

Mühlacker (pm). Nach Anrufen verunsicherter Kunden, wie es in einer Mitteilung heißt, warnen die Stadtwerke Mühlacker aktuell wieder vor unseriösen Telefonanrufen und raten ihren Kunden zur Vorsicht. Dubiose Informationsdienste ermutigten die Verbraucher, telefonisch neue Verträge abzuschließen, so der kommunale Energieversorger.

Während des Telefonats würden Kunden nach vertragsrelevanten Daten gefragt; unter anderem nach der Zählernummer. Diese Daten könnten dazu missbraucht werden, um einen ungewollten Wechsel zu einem anderen Energieversorger einzuleiten. Oftmals würden die Kontaktdaten ohne Einwilligung an Dritte weitergegeben beziehungsweise verkauft, was zu weiteren Unannehmlichkeiten führen könne, geben die Stadtwerke zu bedenken.

Über diese Geschäftspraktiken würden Kunden immer wieder berichten, heißt es in der Zentrale an der Danziger Straße, und das auch in Bezug auf unerwünschte Haustürgeschäfte von unterschiedlichen Anbietern. Da die Kunden unvorbereitet seien, fühlten sie sich oftmals überrumpelt.

Die Stadtwerke Mühlacker warnen ausdrücklich davor, gegenüber Unbekannten die Vertragsunterlagen, Zählernummern oder sogar Bankverbindungen herauszugeben beziehungsweise Verträge am Telefon oder an der Haustür abzuschließen.