Stadt sagt Sportlerehrung ab

Mühlacker (pm). Die Stadt Mühlacker hat am Dienstagvormittag entschieden, ,,alle Einzelveranstaltungen in eigenen Räumen mit sofortiger Wirkung abzusagen“, heißt es in einer Mitteilung – wie auch Veranstaltungen von Dritten in städtischen Räumlichkeiten.

Davon betroffen sei auch die Sportlerehrung an diesem Mittwoch, 18 Uhr, in der Kelter, ,,die hiermit offiziell abgesagt ist“, so das Amt für Bildung und Kultur.

Am Dienstag hat sich laut einer Mitteilung der Pandemie-Krisenstab mit Oberbürgermeister, Bürgermeister und verschiedenen Amtsleitern getroffen und die weitreichende Entscheidung gefällt.