Soziologe spricht über Verbreitung rechter Einstellungen

Mühlacker (the). Aufmärsche, Drohungen und Gewaltakte bis hin zum politischen Mord: Für Wissenschaftler, die sich mit dem geistigen Fundament des Rechtsextremismus in Deutschland beschäftigen, sind solche Auswüchse nur die Spitze des Eisbergs. Beim Neujahrsempfang der SPD Mühlacker hat der Soziologe Alexander Yendell die Verbreitung rechter Einstellungen in der Bevölkerung beleuchtet.

Basis seines Vortrags beim Neujahrsempfang der SPD Mühlacker in der Historischen Kelter waren die Ergebnisse der Leipziger Autoritarismus-Studie, die seit dem Jahr 2002 die Verankerung rechtsextremistischer und autoritärer Haltungen in der Bevölkerung untersucht.

Eine Erkenntnis aus den Vergleichswerten verschiedener Jahre bis 2018: Das Vertrauen der breiten Masse in demokratische Institutionen ist zuletzt sogar wieder angewachsen, gleichzeitig hat sich aber eine kleinere Gruppe stärker radikalisiert – bis hin zur Bereitschaft, die eigenen Ziele mit (Waffen-)Gewalt durchzusetzen.

