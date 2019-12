Sihn: 150 Menschen verlieren ihren Job

Von Norbert Kollros

Ein Umsatzeinbruch beim insolventen Automobilzulieferer Sihn in Mühlacker macht herbe Einschnitte erforderlich. 150 Mitarbeiter – das wäre die halbe Belegschaft – sollen ihren Job verlieren.

Mühlacker. „Wir müssen den Betrieb dem aktuellen Umsatz anpassen“, erklärte am Mittwoch Insolvenzverwalter Marc Schmidt-Thieme nach einer Betriebsversammlung gegenüber unserer Zeitung.

Ein Schock also kurz vor Weihnachten ? „Ich glaube, die Belegschaft war gefasst und hatte damit gerechnet, dass ein Kostensenkungsprogramm auf das Unternehmen zukommt“, so der Fachanwalt für Insolvenzrecht. Der jüngste Umsatzeinbruch habe sich schließlich unter den Mitarbeitern herumgesprochen. Man habe in den vergangenen Wochen zwar „ganz gut gearbeitet“, doch zunehmend seien Kunden abgesprungen. Hauptproblem sei mangelnde Qualität bei der Produktion im vor drei Jahren eröffneten Zweigwerk in Bulgarien.

Ohne konsequente Einsparungen werde es nicht gelingen, das Unternehmen aus der Schieflage heraus wieder auf Kurs zu bringen. Dabei stünden nicht nur die Lohnkosten im Fokus, sondern auch Sachkosten wie Materialeinkauf und der Maschinenpark. Jetzt müssten zügig Sozialplanverhandlungen mit der Gewerkschaft und dem Betriebsrat beginnen.

Auf die Frage, wie weit die Suche nach Investoren gediehen sei, äußerte sich Schmidt-Thieme nicht sehr hoffnungsvoll: Man stehe zwar mit drei an einem Einstieg oder Übernahme Interessierten in konkreten Verhandlungen, das Problem sei aber die Halbierung des Umsatzes aufs Jahr gerechnet von 40 auf rund 20 Millionen Euro. Diese Investoren seien also von ganz anderen Voraussetzungen ausgegangen.

Für ihn als Insolvenzverwalter bedeute dies, zunächst die Relation von Kosten zu Rendite zu verbessern. Ursprünglich hatte Schmidt-Thieme zum Zeitpunkt der Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. Oktober noch gehofft, im besten Fall bis Jahresende eine zukunftsfähige Investorenlösung finden zu können, was sich nun zunächst zerschlagen hat.

Von einer „extrem schwierigen Situation“ spricht auch der Gewerkschaftssprecher Arno Rastetter – nicht nur betriebsintern, sondern auch was die Konjunktur in der Automobilbranche im Allgemeinen betreffe. Die IG Metall will durch die Nutzung des Qualifizierungschancengesetzes versuchen, Sihn-Beschäftigte ohne Ausbildung dazu zu bewegen, diese jetzt nachzuholen. Damit könnte der Insolvenzverwalter auf einen Teil der Entlassungen verzichten, und die Firma hätte in Zukunft mehr qualifiziertes Personal.

Weiter strebt die IG Metall für die von Kündigung betroffenen Arbeitnehmer die Einrichtung einer Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft an. „Es wird sicher sehr schwierig, eine solche Maßnahme zu finanzieren“, so der Gewerkschafter. Die IG Metall will aber trotzdem alle Möglichkeiten ausloten, sagt Rastetter weiter.

Damit es überhaupt eine mittel- bis langfristige Zukunft für die Firma Sihn geben kann, sei es allerdings erforderlich, dass nach erfolgtem Personalabbau die Firma recht schnell an einen Investor verkauft werde, so der Sprecher der IG Metall Pforzheim, Arno Rastetter.