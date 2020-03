Sender: Petitionsausschuss soll helfen

Mühlacker (the). Im Bemühen, den für Anfang nächster Woche angekündigten Abriss des großen Sendermasts doch noch zu verhindern, ziehen die Anhänger des Mühlacker Wahrzeichens alle Register – und haben zwischenzeitlich den Petitionsausschuss des Landtags angerufen.

Am Abend beriet hinter verschlossenen Türen nochmals der Gemeinderat; im Bewusstsein, dass es für den Namensgeber der Senderstadt fünf vor zwölf ist. Als Termin für den Abbruch wird der kommende Dienstag, 11 Uhr, oder aber sogar schon der Montag gehandelt, und soll es bis dahin noch eine Wende geben, käme dies einem kleinen Wunder gleich.

Im Hintergrund steht allerdings noch ein Vorstoß, den Frank-Ulrich Seemann vom Sender-Verein und die Fraktionsvorsitzenden von CDU und LMU, Günter Bächle und Klemens Köberle, unternommen haben. Sie bitten in einem Schreiben an den Petitionsausschuss des Landtags – namentlich an die Vorsitzende Petra Krebs (Grüne) –, die Entscheidung des Regierungspräsidiums Karlsruhe, das dem SWR grünes Licht für den Abbruch gegeben hatte, nochmals zu überprüfen.

