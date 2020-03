Sender-Abbruch: Jetzt kann alles ganz schnell gehen

Nach der Entscheidung des Regierungspräsidiums Karlsruhe, das den Abriss des Sendermasts genehmigt hat, könnte jetzt alles ganz schnell gehen. Nach Informationen unserer Zeitung hat der SWR bereits den Auftrag für den Abbruch vergeben, der in den nächsten Wochen über die Bühne gehen soll.

Voraussichtlich bis Ende April, so ist aus der Rundfunkanstalt zu hören, werde der Sendermast schon nicht mehr stehen.

Bei den Verfechtern des Wahrzeichens im Gemeinderat, die sich unter bestimmten Voraussetzungen eine Übernahme des Geländes durch die Stadt hätten vorstellen können, sinken die Hoffnungen (Was einen Kauf schwierig macht, lesen Sie hier).

