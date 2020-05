Schulbetrieb in der Region ist gestartet

Enzkreis (ts). Am Montag ist, wenn auch stark eingeschränkt, der Schulbetrieb wieder gestartet. Erster Eindruck im Raum Mühlacker: Das Einhalten des Sicherheitsabstands scheint kein Problem zu sein. Schutzmasken werden kaum getragen.

Ins Maulbronner Salzach-Gymnasium kehrten, wie Schulleiterin Christine Stamler sagte, 80 von rund 400 Schülern zurück; 38 Pennäler, die in diesem Jahr ab 18. Mai Abitur machen und jetzt Unterricht in ihren Prüfungsfächern bekommen, und 42 Gymnasiasten, die ihre Reifeprüfung 2021 ablegen wollen und in den Leistungsfächern unterrichtet werden. „Es war anders als sonst und doch auch normal. Ich finde, es hat alles gut geklappt. Zur Sicherheit kann das mit den Regeln erst mal so beibehalten werden“, sagte etwa Lena Zopf.

