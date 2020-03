Rettung des Senders: Weichen sind gestellt, Vollzug steht aus

Noch ist es nicht so weit. Der Vertrag über den Kauf des Sendergeländes, das die Investorengruppe vom Südwestrundfunk (SWR) erwerben will, ist noch nicht abgeschlossen. Doch immerhin haben die Investoren am Montag bei einem Treffen mit dem SWR in Stuttgart die Weichen für ein Happy End gestellt.

Damit ist das Wahrzeichen, das der SWR eigentlich gestern Nachmittag sprengen wollte, noch nicht offiziell gerettet.

Thomas Knapp, früherer Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion und ehemaliger Landtagsabgeordneter, SWR-Mitarbeiter Jürgen Fegert, der frühere CDU-Stadrat Dieter Eberle, Hans-Bernd Weiner und Steffen Ritter waren am späten Vormittag in die Landeshauptstadt aufgebrochen. Doch die Fahrt führte nicht zur Unterzeichnung des Kaufvertrags bei einem Notar, wie am Freitag von den Investoren angekündigt worden war.

