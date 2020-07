„Radfahrer leben in Illingen gefährlich“

Von Ulrike Stahlfeld

Illingen. Bernd Bruckner ist ein passionierter Fahrradfahrer. Exakt 1310 Kilometer hat er in diesem Jahr beim dreiwöchigen Stadtradeln zurückgelegt, und dabei ging es für ihn auch durch etliche Schlaglöcher. Der Illinger ärgert sich vor allem über den schlechten Zustand der Radwege in seiner Heimatgemeinde, der für Radfahrer eine massive Gefährdung bedeute.

Bernd Bruckner sammelte beim Stadtradeln die Kilometer unter anderem durch alltägliche Fahrten zur Arbeit, zum Einkaufen oder für diverse Besorgungen. Viele seiner Touren führten ihn aber auch in die einige Kilometer entfernten Gemeinden wie Maulbronn, Eberdingen, Zaberfeld und Besigheim. Dabei hatte er vor allem die Radwege rund um Illingen besonders im Blick und musste dabei feststellen, dass sich deren Zustand von Jahr zu Jahr weiter verschlechtert.

„Nicht einmal die Verbindung nach Schützingen ist in einem halbwegs annehmbaren Zustand. Das Wurzelwerk der Bäume drückt den Asphalt wieder an vielen Stellen gefährlich in die Höhe. An manchen Stellen sind es regelrechte Schanzen“, klagt der Illinger und warnt vor einer Sturzgefahr vor allem für ortsunkundige und ungeübte Fahrer.

Das mit Abstand größte Übel ist für den 52-Jährigen aber die überörtliche Verbindung nach Mühlacker. „Seit sage und schreibe 20 Jahren regiert dort der Status quo“, stellt Bruckner fest und bemängelt, dass der Gemeinderat auch in diesem Jahr einer Sanierung der Asphaltdecke eine Absage erteilt hat. Auf Mühlacker Gemarkung seien die größten Schlaglöcher des „Rad-Touristik-Wegs“ aufgefüllt und die Bordsteine am Krankenhaus abgesenkt worden, so Bruckner.

Ein „erhebliches Gefahrenpotential“ besteht nach Einschätzung des Pro Rad Illingen-Mitglieds auch auf dem Streckenabschnitt ab der Zeppelinstraße in Richtung Ensingen: „Auf der Ensinger Straße muss man durch den Kreisverkehr in die Bahnhofstraße. Hier herrscht oft dichter Verkehr mit vielen Lastwagen.“ Eine Lösung könne ein barrierefreier Ausbau der Bahnunterführung beim Edeka-Markt sein, schlägt Bruckner vor.

Schon des Öfteren in der Diskussion war die Radverbindung von Illingen nach Lienzingen. Es werde zwar immer wieder ausgebessert, das halte aber nicht lange an, weil die Land- und Forstwirtschaft die Strecke auch benutze.

„Illingen hinkt der Entwicklung leider seit Jahren hinterher“, stellt Bruckner fest. „Im diesjährigen Haushalt ist kein einziger Euro für Fahrrad-Mobilität eingeplant“, kritisiert Bruckner, dabei hätte es für manche Projekte wie beispielweise für den Radweg Illingen-Mühlacker bis zu 50 Prozent Zuschuss vom Land gegeben.

Bruckner legt bereits seit vielen Jahren immer und immer wieder die Mängel offen. Dabei seien die Probleme von Jahr zu Jahr drängender geworden. Schließlich habe der Radverkehr nicht nur in der Region stark zugenommen. Für die Sicherheit des einzelnen Radfahrers sei indes nicht gesorgt worden. Das belegten auch offizielle Zahlen des Bundesamtes für Statistik.

Im Vergleich zu 2010 sei demnach in Deutschland die Zahl der Verkehrstoten insgesamt um 16,5 Prozent gesunken. Allerdings gebe es deutliche Unterschiede zwischen den Verkehrsteilnehmern, und tatsächlich sei die Zahl der getöteten Radfahrenden seit 2010 um 16,8 Prozent gestiegen, zeigt Bruckner auf, wie gefährlich die Nachlässigkeit von Kommunen mittlerweile für Radfahrer sei.

Umso mehr begrüßt er die jetzt neu erlassenen Verkehrsregeln zum Schutz von Radfahrern. Viele Autofahrer würden sich daran halten. Aber längst nicht alle: „Es gibt immer noch Zeitgenossen, die selbst im Wohngebiet nicht davor zurückschrecken, einen Radfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit und einem Seitenabstand von weniger als 50 Zentimetern zu überholen und sich dann keiner Schuld bewusst sind.“ Bei all dem weiß Bruckner, dass auch die Fahrradfahrer „keine Unschuldsengel“ sind. „Zu zweit nebeneinander fahren, auch bei Gegenverkehr, wird immer mehr zur Regel, Smartphone-Benutzung während der oft freihändigen Fahrt, an unübersichtlichen Stellen oder im Kurvenbereich anzuhalten, fahren bei Dunkelheit ohne Beleuchtung . . .“, beginnt er aufzuzählen und blickt skeptisch in die Zukunft. Bruckner ist sich sicher, dass die Unfallzahlen mit Beteiligung von Radfahrern weiter ansteigen werden. Allein schon, weil der Radverkehr zunimmt, wie zuletzt das Verhalten der Menschen in der Corona-Pandemie belegt habe.

„

Deshalb muss der Ausbau einer geeigneten Infrastruktur und der Instandhaltung der vorhandenen Radwege oberste Priorität haben“, betont Bruckner, der sich gerade in seiner Heimatgemeinde dafür seit 2008 weitgehend vergeblich eingesetzt hat. In Illingen sei man nicht gewillt dem zunehmenden Radverkehr Rechnung zu tragen, kritisiert er scharf und gibt dennoch nicht auf. „Wir sind nicht nur ein paar Spinner“, sagt er in Richtung Gemeinderäte und der Verwaltungsspitze, die „endlich mit ihren Entscheidungen das Radfahren in der Region sicherer machen sollen, anstatt immer wieder auf die Sparbremse zu treten“.