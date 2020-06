Osttangente und Straße nach Lienzingen werden lange gesperrt

Mühlacker (pm). Ab dem kommenden Montag wird der Abschnitt der Landesstraße 1134 zwischen Mühlacker und Lienzingen für eine Sanierung des Fahrbahnbelags voll gesperrt. Laut Regierungspräsidium Karlsruhe sollen die Arbeiten, die sich auch auf die Osttangente erstrecken, bis 11. September abgeschlossen sein.

Für Auto- und Lkw-Fahrer bedeutet die Baustelle längere Umwege. Die überörtliche Umleitung, meldete die Landesbehörde am Dienstag, werde über die B 10 und B 35, also über das Illinger Eck, eingerichtet. Auch der Busverkehr sei betroffen, es werde darum gebeten, die Fahrplanaushänge an den Haltestellen zu beachten oder sich übers Internet zu informieren.

Die Fahrbahnsanierung geht nach Angaben des Regierungspräsidiums in drei Abschnitten über die Bühne. Die erste Etappe betrifft das Teilstück der L 1134 vom neuen Kreisverkehr „In den Waldäckern“ bis zur Einmündung der Industriestraße, danach folgt der Abschnitt zwischen Einmündung Industriestraße und Zufahrt zur Firma Mahle Behr, und im dritten und letzten Bauabschnitt wird die Strecke von der Firma Mahle Behr bis zum Anschluss Lienzingen nördlich der B 35 saniert.

Insgesamt werden in den kommenden zwei Monaten laut Regierungspräsidium rund 24 000 Quadratmeter Straßenfläche auf einer Länge von rund drei Kilometern auf Vordermann gebracht. Die Kosten für die Sanierung sind mit 1,3 Millionen Euro veranschlagt und werden vom Land getragen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe, heißt es in der Mitteilung, bitte Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Belastungen und Behinderungen, die mit der Maßnahme verbunden seien.