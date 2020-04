Sonniges Zeichen der Hoffnung

Ötisheim (cb). „Wir wollen den Menschen Mut machen“, sagt der Ötisheimer Bürgermeister Werner Henle. Er sitzt nicht am Schreibtisch, sondern am Steuer seines Wagens und folgt einem Feuerwehrauto durch die Straßen aller Ortsteile. Aus dem Lautsprecher singt Udo Jürgens „Und immer immer wieder geht die Sonne auf“, und die Heldin des Lieds scheint tatsächlich an diesem Samstag fröhlich über einer Welt, die ansonsten in diesen Corona-Zeiten hauptsächlich Trauer trägt und Menschen in die Isolation zwingt. Doch nun kommen sie ans Fenster, auf den Balkon, treten ein paar Schritte aus ihren Häusern hinaus, um den Feuerwehrleuten zuzuwinken, zuzuklatschen und ihnen alles Gute zu wünschen. Verbreitet wird mehr als die Botschaft des optimistischen Songs, dessen Text jeder Bürger im Briefkasten vorgefunden hat: Via Lautsprecher gibt es auch ein großes Lob für die bisher an den Tag gelegte Disziplin. „Bleiben Sie weiter zu Hause“, hallt die Bitte durch den Ort – verbunden mit dem Hinweis darauf, dass sie Gemeinde bei Bedarf helfe. Es ist ein kurzer Moment, dann fährt das Auto weiter, und Udo singt von vorn. So hell, wie die Sonne scheint, so hell leuchtet die Hoffnung. Die Ötisheimer Aktion hat diese Hoffnung befeuert.