Meditativer Gottesdienst nach Taizé-Tradition

Ötisheim (pm). Zu einem meditativen Abendgottesdienst im Stil nach Taizé lädt die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag um 19 Uhr ein. Statt des monatlichen ökumenischen Gebets in Corres findet dieser Gottesdienst laut einer Mitteilung in der größeren Michaelskirche im Ortskern statt, wo die Abstandsauflagen besser eingehalten werden könnten. Im Mittelpunkt stehen Stille, Kerzenlicht, besinnliche Texte und vorgetragene meditative Gesänge aus der französischen Bruderschaft Taizé. Ein Mund-Nase-Schutz ist Pflicht.