Ötisheim (eld). Die von der Landesbauordnung geforderten 81 Fahrradbügel, die an der neuen Sporthalle in Ötisheim Abstellmöglichkeiten für rund 200 Fahrräder bedeutet hätten, sind dem Gemeinderat dann doch zu viel. Laut einstimmigem Beschluss vom Dienstagabend bleibt es bei den ursprünglich vorgesehenen 19 Bügeln. Dafür fallen rund 10300 Euro an.