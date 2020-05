Gemeinde beteiligt sich an Erschließung

Ötisheim (eld). Die Kosten für die Erschließung des Waldenserwegs in Corres belaufen sich auf rund 78500 Euro; zehn Prozent übernimmt die Gemeinde, die restlichen 90 Prozent fließen über die Erschließungsbeiträge wieder zurück in die Gemeindekasse. Der Erschließungsbeitrag liegt bei 31,40 Euro pro Quadratmeter Nutzungsfläche. Das hat der Ötisheimer Gemeinderat einstimmig beschlossen. Bürgermeister Werner Henle betonte, es sei nicht überall üblich, einen Gemeindeanteil anzusetzen. Es sei zu hinterfragen, ob das in Ötisheim auch in Zukunft so haltbar ist.