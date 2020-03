Einbrecher räumen Geldautomaten aus

Ötisheim (pol). In Ötisheim haben unbekannte Täter am Wochenende den Bankomaten in der Sparkassen-Filiale an der Schlattstraße aufgebrochen.

Die Einbrecher hatten sich nach Polizeiangaben irgendwann zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonntag, 19.30 Uhr. Zugang zum Vorraum verschafft und dort mit entsprechenden Werkzeugen den Geldautomaten aufgestemmt und komplett ausgeräumt. Wie hoch der Schaden ist, sei noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt und hofft auf Hinweise von möglichen Zeugen.