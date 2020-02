Von der Alarmanlage verscheucht

Ölbronn-Dürrn (pol). Unbekannte haben sich am Freitag, gegen 1.25 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Firma an der Otto-Hahn-Straße verschafft. Sie schlugen mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und lösten damit den Alarm aus, der einem Sicherheitsunternehmen übermittelt wurde. Mitarbeiter der Firma sprachen die Täter über eine Sprechanlage an, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord, Telefon 07231/186-3211, zu melden.