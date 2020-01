Schmutzbrühe: Suez unter Verdacht

Von Thomas Eier

Ölbronn-Dürrn. Die Erweiterung des Suez-Standorts im Ölbronner Gebiet In den Erlen ist auch über die Einweihung der neuen Sortieranlage im Juli vergangenen Jahres hinaus ein kommunalpolitischer Streitfall geblieben. In einem „Offenen Brief“ äußert die Gemeinderatsfraktion der Aktiven Bürger den Verdacht, bei der Abwasserentsorgung auf dem Gelände gehe nicht alles mit rechten Dingen zu.

Anlass für das Schreiben an Bürgermeister Norbert Holme, das gleichzeitig dem Mühlacker Tagblatt zuging, ist ein Vorfall Ende November vergangenen Jahres, als sich im Becken vor dem Bodenretentionsfilter ein, wie der Rathauschef damals gegenüber dem Gemeinderat mitgeteilt hatte, „dunkel gefärbtes, übelriechendes Abwasser“ befand. Als mögliche Ursache habe das Landratsamt, so Holme in seiner Information vom 29. November, „eine Störung in den Betriebsabläufen der Firma Suez vermutet“. Ein Verdacht – mehr noch nicht, wie Norbert Holme in dieser Woche auf Nachfrage unserer Zeitung betonte.

Angesichts des Umstands, dass ihm bislang keine konkreten Beweise für Fehler beim Entsorgungsunternehmen vorlägen, wehrt sich der Verwaltungschef gegen die Unterstellung der „Aktiven Bürger“, er halte womöglich Informationen zurück. „Es gab nichts zu berichten“, stellt Holme fest. Zwar lägen mittlerweile zwei Untersuchungsergebnisse des Labors vor, doch noch fehle die fachliche Bewertung. Erste Signale relativierten die Sorge, es könnten womöglich „hochgiftige Stoffe“ ausgelaufen sein, lässt der Bürgermeister durchblicken. In der Salzach habe es weder ein Fischsterben gegeben noch sei das Phänomen danach noch einmal aufgetreten, geht Holme von einem Einzelfall aus.

Anders sieht den Vorgang die Gemeinderatsfraktion der Aktiven Bürger, die generell bezweifelt, dass das Kanal- und Abwassersystem im betreffenden Gebiet auf die betrieblichen Abwässer der Firma Suez ausgelegt sei. Darauf hätten sie, so Fraktionsvorsitzender Björn Dost, bereits vor der Genehmigung der Erweiterung der Abfallentsorgungsanlage durch das Landratsamt vor über zwei Jahren hingewiesen. „Wenn riesige Müllberge im Freien lagern, muss doch jedem klar sein, dass bei jedem Regen Schadstoffe ausgeschwemmt werden“, heißt es in dem von Dost unterzeichneten „Offenen Brief“.

Die Kritik am Genehmigungsverfahren weist Norbert Holme zurück und erinnert daran, dass das Unternehmen einen Rechtsanspruch gehabt habe. Nach der Meldung vonseiten des Abwasserzweckverbands, wonach sich im Becken verdächtiges Schmutzwasser angesammelt habe, habe er umgehend im Namen der Gemeinde die Entnahme und Untersuchung von Proben eingeleitet und den Gemeinderat informiert, unterstreicht der Verwaltungschef. „Bis jetzt liegt mir weder vonseiten des Landratsamts noch des Abwasserzweckverbands eine abschließende Rückmeldung vor“, warnt Holme vor übereilten Schuldzuweisungen. Die Situation, was das Abwasser betrifft, werde seither überwacht: „Das Landratsamt ist dran.“

Was die Vermutung betreffe, dass ein Fehler bei Suez – zum Beispiel durch eine falsche Lagerung – verantwortlich für die Einleitung von verschmutztem Regenwasser sein könnte, sei er auf weitere Fakten angewiesen, bittet Holme um Geduld. Erst danach könne der Urheber der Verschmutzung zur Rechenschaft gezogen werden.