Ölbronn-Dürrn (pol). Eine 54-jährige Autofahrerin hat laut Polizei einen Unfall am Freitagmorgen zwischen Bauschlott und Ölbronn mit leichteren Blessuren überstanden. Sie war, als sie gegen 7 Uhr mit ihrem Renault in Richtung Ölbronn fuhr, in einer Kurve auf den Grünstreifen geraten und hatte sich an der Böschung überschlagen, bevor der Wagen wieder auf den Rädern landete.