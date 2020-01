Auf Dach gelandet

Ölbronn-Dürrn (pol/mm). Auf der Landesstraße zwischen Ölbronn und der Einmündung zur B35 Richtung Maulbronn ist es am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf Höhe des Gewerbegebiets Erlen zu einem Unfall gekommen. Der 84-jährige Fahrer eines Lieferwagens kam laut Polizei bei feuchter Fahrbahn in einer leichten Linkskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab. Der Dacia überschlug sich und landete im angrenzenden Wäldchen auf dem Dach. Der Dacia-Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 10000 Euro. Die Feuerwehren von Ölbronn-Dürrn und Maulbronn waren mit fünf Wagen und 20 Helfern vor Ort. Die Landesstraße wurde während der Bergung zwischen dem Kreisverkehr beim Gewerbegebiet Erlen und Ölbronn für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt. Foto: Müller