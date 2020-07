Neuer Verein plant Mountainbike-Trail in Mühlacker

Von Thomas Eier

Mühlacker. Stellen wir uns eine Szene vor, in der ein Mountainbiker in wilder Fahrt den schmalen Pfad hinabbrettert und zum eleganten Sprung über einen Erdhügel oder eine Baumwurzel ansetzt, während im selben Moment ein unbedarfter Wanderer seinen Weg kreuzt. Solche und ähnliche Begegnungen will in Mühlacker der neu gegründete Verein Downhill Enduro Freeride (DEF) vermeiden, der gegenüber der Stadt den Wunsch nach einer offiziellen Piste angemeldet hat.

Ziel sei es, allen Konflikten aus dem Weg zu gehen, in Ruhe dem Hobby frönen zu können und gleichzeitig mit klaren Strukturen und Verantwortlichkeiten den Wildwuchs an illegalen Routen einzudämmen. Eine bevorzugte Strecke ist bereits auserkoren, die inoffiziell ohnehin seit etlichen Jahren existiert und nach Ansicht der Vereinsvertreter alle Voraussetzungen bietet.

