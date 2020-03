Neuer Blitzer in Mühlacker: ,,Maßnahme zur Verkehrssicherheit“

An der B10/Pforzheimer Straße – im Bereich der Einmündung zur Ötisheimer Straße – in Mühlacker müssen in Zukunft sowohl Rotlichtsünder als auch Raser damit rechnen, geblitzt zu werden. Joachim Woesner, Leiter der städtischen Straßenverkehrsbehörde beantwortet Fragen dazu.

An der B10/Pforzheimer Straße soll eine stationäre Überwachungsanlage installiert werden. Wann soll das passieren?

Derzeit wird die Ausschreibung vorbereitet. Ein genauer Termin für die Inbetriebnahme der Anlage kann aber noch nicht genannt werden.

Wer wird kontrolliert – Rotlicht- und Temposünder?

Es ist beabsichtigt, eine kombinierte Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachung zu installieren.

Welche Verstöße überwiegen derzeit: zu schnelles Fahren oder Fahren bei Rot? Gibt es aktuelle Zahlen?

Die letzte Auswertung der Unfallzahlen an der Einmündung der Ötisheimer Straße belegt, dass bei sieben von zehn Unfällen die Rotlichtverstöße ursächlich sind.

Werden künftig nur Geradeausfahrer auf der B10 geblitzt oder auch Abbieger, zum Beispiel die, die von der Pforzheimer Straße auf die Ötisheimer Straße einmünden?

Da bei den Rotlichtverstößen auch abbiegende Fahrzeuge beteiligt sind, soll die Überwachung auch solche Verstöße erfassen, soweit dies technisch möglich ist.

Was kostet die Überwachungsanlage? Amortisieren die zu erwartenden Einnahmen die Investition?

Für die Beschaffung und Installation der Überwachungsanlage sind Mittel in Höhe von circa 300000 Euro vorgesehen. Es handelt sich um eine Maßnahme zur Verkehrssicherheit.