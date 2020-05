Nach Unfall in Lomersheim: Radler erliegt seinen Verletzungen

Mühlacker-Lomersheim (pol). Der 51 Jahre alte Radler, der in der vergangenen Woche mit seinem Mountainbike auf der Lomersheimer Ortsdurchfahrt verunglückt war, ist am Sonntag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Das teilte das Präsidium Pforzheim am Montag mit.

Wie berichtet, fuhr der Mann am frühen Donnerstagabend auf seinem Fahrrad die Illinger Straße in Richtung Mühlhausen entlang, als ein 59-Jähriger, der in seinem am Straßenrand geparkten Opel Corsa saß, die Fahrertür öffnete. Es kam zur Berührung, wodurch der Radler, der keinen Helm trug, stürzte und sich lebensgefährliche Verletzungen am Kopf zuzog.

Mit dem Hubschrauber wurde er in eine Klinik geflogen, wo er nun am Sonntag verstarb.