Nach Unfall in Freudenstein: Frau erliegt ihren Verletzungen

Knittlingen (pol). Eine 86-jährige Frau, die am vergangenen Freitag bei einem Unfall auf Höhe des Campingplatzes in Freudenstein als Beifahrerin in einem beteiligten Mercedes SLK lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, ist im Krankenhaus gestorben. Das teilte das Polizeipräsidium Pforzheim mit.

Sie sei, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag, bereits am Sonntag ihren schweren Verletzungen erlegen. Wie berichtet, hatte der 79-jährige Fahrer des SLK, als er ins Gelände des Campingplatzes abbiegen wollte, einen entgegenkommenden Mercedes der E-Klasse übersehen. Beim Zusammenstoß erlitt die Beifahrerin im Mercedes E-Klasse ebenfalls schwere Verletzungen.