Nach Überfall auf Sparkassen-Filiale: Polizei veröffentlicht Fotos

Engelsbrand (pol). Mit der Veröffentlichung von Bildern aus der Überwachungskamera erhofft sich die Polizei neue Hinweise auf die Bankräuber, die am Dienstag vergangener Woche die Sparkassen-Filiale in Grunbach überfallen haben.

Wie berichtet, waren kurz nach 15 Uhr zwei bewaffnete Männer, die Motorradhelme trugen, in der Bank aufgetaucht und hatten die Angestellten mit Schusswaffen bedroht, um die Herausgabe von Geld aus der Kasse zu erpressen. Den Tätern sei ausschließlich Münzgeld im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro ausgehändigt worden, berichtete das Präsidium Pforzheim. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen und einiger Hinweise, heißt es in der Polizeizentrale, gebe es bislang keine heiße Spur zu den Räubern.

Die Fahndungsbilder aus der Videokamera zeigen zwei Männer von normaler Statur, die nach Angaben der Zeugen etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sind. Einer der Täter trug einen gelb-weißen Motorradhelm mit blau-roten Akzenten der Marke MTR, eine dunkelgrüne Jacke, eine dunkle Hose, dunkle Schuhe und schwarze Handschuhe. Beim Helm des Komplizen handelt es sich um ein schwarz-rotes Modell der Marke Caberg, er hatte eine schwarze Lederjacke, dunkle Hose, dunkle Schuhe und grüne Handschuhe mit der Aufschrift „Höpfner“ an. Laut den Zeugen dürften die Täter 40 bis 50 Jahre alt sein; zumindest einer der Beiden soll mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben.

Ihre Beute verstauten die Männer in einer roten Stofftasche mit der Aufschrift „Sparkasse“, die sie in der Filiale gefunden hatten. Wer glaubt, die Männer auf dem Foto zu erkennen, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07231/186-4444 an den Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Pforzheim zu wenden.