Nach Todesdrohung: Spezialkräfte in Mühlacker im Einsatz

Mühlacker (pol). Am Mittwochnachmittag hat es in Mühlacker einen Polizeieinsatz gegeben, an dem auch Spezialkräfte beteiligt waren.

Laut dem Polizeipräsidium Pforzheim erhielt die Polizei gegen 16:45 Uhr die Polizei die Meldung, dass ein 38-Jähriger seiner Ehefrau damit gedroht haben soll, sie sowie deren Tochter und den Sohn umzubringen und anschließend Suizid zu begehen. Erste Ermittlungen hätte dann ergeben, dass der Mann sich alleine in der gemeinsamen Wohnung in der Mühlackerner Innenstadt aufgehalten habe. Wegen konkreter Hinweise, dass der Mann dort mehrere Waffen gelagert gehabt habe, wurden ,,polizeiliche Spezialkräfte“ hinzugezogen. Diese nahmen den 38-Jährigen fest, Widerstand habe er nicht geleistet.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten mehrere Waffen, darunter eine Schreckschusspistole, ein Druckluftgewehr und drei Samuraischwerter. Außerdem entdeckten die Einsatzkräfte ein Sturmgewehr sowie mehrere Pistolen und eine Maschinenpistole, wobei es sich dabei um sogenannte Softair-Waffen handelt.

Die Beamten beschlagnahmten die Waffen und brachten den Tatverdächtigen zum Revier Mühlacker. Dort wurde er von einem Arzt untersucht und im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

,,Bei dem Einsatzgeschehen wurde niemand verletzt, eine Gefahr für Unbeteiligte bestand nicht“, zieht das Präsidium Bilanz. Aufgrund von Absperrmaßnahmen während des Einsatzes sei der örtliche Busverkehr vorübergehend umgeleitet worden.