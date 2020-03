Nach ,,Rap am Mittwoch“: Ben Salomo kämpft gegen Judenhass

Mühlacker (md). Der in Berlin lebende und in Israel geborene Rapper, Youtuber und Buchautor Ben Salomo kämpft gegen Judenhass.

Der 42-Jährige hat die Veranstaltungsreihe „Rap am Mittwoch“ etabliert, die ihn zu einem gefeierten Star dieser Musikszene machte. Wegen Antisemitismus einiger Deutschrapper beendete er das Erfolgsformat und tourt jetzt als Aufklärer für die Friedrich-Naumann-Stiftung durch die Republik. Bei seinem Auftritt an der Mühlacker Berufsschule erntet er am Dienstag viel Applaus von seinen knapp 200 Zuhörern.

