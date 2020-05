Nach häuslicher Gewalt: Betrunkener verletzt Polizisten

Niefern-Öschelbronn (pol). Beim Versuch, einen Betrunkenen zu bändigen, hat am Samstagabend in Niefern ein Beamter des Reviers Mühlacker so schwere Verletzungen erlitten, dass er seinen Dienst beenden musste.

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim berichtete, war dem Einsatz mutmaßlich ein Fall von häuslicher Gewalt vorausgegangen. Als eine erste Streife vor Ort eingetroffen sei, habe sie den 31-jährigen Tatverdächtigen vor dem Haus an der Haufentalstraße angetroffen, der versucht habe, sich an den Beamten vorbeizudrängen und deshalb von einem Polizisten festgehalten worden sei. Der Mann habe sich so heftig gewehrt, dass beide zu Boden gestürzt seien, wobei der Beamte Abschürfungen und Prellungen erlitten habe. Als die Einsatzkräfte den 31-Jährigen zum Streifenwagen führten, leistete er laut Präsidium weiterhin Widerstand, wodurch die Armbanduhr eines anderen Beamten beschädigt wurde.

Der Betrunkene – ein Test ergab einen Wert von fast zwei Promille – sei in Gewahrsam genommen worden. Ihn erwarteten nun Strafanzeigen sowie eine Rechnung für die Übernachtung in der Polizeizelle, hieß es im Präsidium.