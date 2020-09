Müllsammler setzen ein Zeichen

Von Ulrike Stahlfeld

Mühlacker. Sie haben mit der Zange und dem Müllsack, vor allem aber mit ihrem persönlichen Einsatzwillen ein wichtiges Zeichen gesetzt: Weit über 100 Teilnehmer im Alter von drei bis 101 Jahren sammelten am Samstag beim World Cleanup Day in der Stadt Mühlacker Müll ein, um zu verhindern, dass gedankenlos weggeworfener Abfall die Natur zerstört.

Christoph Rheinwald stört es, dass die Menschen so gedankenlos sind. „Es ist einfach nötig, dass man was macht, dass sich jeder beteiligt“, sagt er und sammelt am Bahnhofsvorplatz Strohhalm um Strohhalm ein. „Die Getränkeverpackung liegt vermutlich ein paar Meter weiter“, so der Mühlackerer, der auf seinem Weg in Richtung Drehscheibe vor allem auch achtlos weggeworfene Zigarettenschachteln in seinen Müllsack befördert. „Benützt die Mülleimer, es hat überall welche, oder nehmt den Müll mit nach Hause !“, so der Aufruf von Rheinwald, der ebenso wie Katja Bender der Gemeinschaftsaktion gerne gefolgt ist. Die Dürrmenzerin hält die leeren Flaschen hoch, die sie unter dem Waldensersteg gefunden hat. „Auf unseren T-Shirts steht der falsche Text“, stellt sie lachend fest, dass einige Passanten meinten, beim Mülleinsammeln handle es sich wohl um eine Strafaktion. Das sei wirklich traurig, denn schließlich sei man auch für seine Mitmenschen im Einsatz.

Die Teilnehmer der vom Mühlacker Tagblatt in Mühlacker initiierten Aktion sind weithin an ihren einheitlichen T-Shirts zu erkennen, auf denen für den World Cleanup Day geworben wird. Auch Odino Maestri hat sich am Samstag eines übergezogen. Der Lienzinger ist stinksauer und kann es kaum fassen, was er an Müll findet. „Alles, was man im Laden kaufen kann“, stellt er fest und holt dann einen kleinen rosa Plastikschnipsel mit der Zange aus der Erde. „Diese verdammten Luftballons mit Wunschzettel dran, die sind überall, das ist Plastikmüll, der an Bäumen hängt.“

„Wir finden es Scheiße, dass manche Leute den ganzen Müll einfach rausschmeißen“, finden auch der 13-jährige Maddox und sein elfjähriger Bruder Mason klare Worte.

Ebenso wie das Brüderpaar sind auch Luisa Hahn und Ehemann Nils in der Industriestraße unterwegs. „Wir machen das manchmal auch privat“, berichtet das Paar und weiß deshalb nur zu genau: Die Verpackungen von Durstlöschern und Zigarettenschachteln gehören beim eingesammelten Müll zu den Top 2.

Außer Einzelpersonen sind am Samstag viele Gruppen und Vereine in insgesamt zehn Gebieten unterwegs. So engagieren sich neben den Wirtschaftsjunioren Nordschwarzwald auch Jugendliche der Christlichen Gemeinde in Dürrmenz, die LMU mit der Grünen-Landtagsabgeordneten Stefanie Seemann und am Freitag bereits die 50-köpfige Gruppe der „Royal Rangers“, einer Pfadfindergruppe der Freien evangelischen Gemeinde Mühlacker.

Michael Kiontke ist am Samstag mit seinen Mitgliedern vom Angelsportverein (ASV) vor allem am Enzufer unterwegs. „An der Enzstraße muss einer laufen und Bifiwürste essen“, schließt der ASV-Vorsitzende aus seinen Funden, zu denen auch Kinderspielzeug wie ein Dinosaurier, leere Flaschen und vor allem leere Tüten für Hundekot zählen. „Auch die Corona-Schutzmasken werden zu einem großen Problem“, sagt Anna Raschko, die ebenso wie Felix Kiontke und vier weitere Aktive für den ASV im Einsatz sind. Kommt der Plastikmüll in den Gewässerkreislauf, dann kann er von den Fischen verschluckt werden. „Und die können an dem Plastik sterben“, so Kiontke über die schwerwiegenden Folgen. Sein Appell: „Haltet eure Natur sauber !“ Und Anna Raschko gibt zu bedenken: „Wir haben nur eine Erde, und die wird gerade von den Menschen schlecht behandelt.“

Dem kann sich Emilie Keuthe nur anschließen. „Wo ich wohne, ist ein Brennpunkt“, sagt die Seniorin, die im „Betreuten Wohnen“ des DRK lebt und es sich mit ihren 101 Jahren nicht hat nehmen lassen, beim Start der Aktion am MT-Verlagsgebäude vorbeizuschauen. Auch ihr ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen: „Weil sich ältere Menschen nicht wehren können“, sagt sie im Beisein ihrer Betreuerin Elisa Sirone.

Hans-Ulrich Wetzel, Geschäftsführer der Elser Gruppe, freut sich beim Start darüber, dass so viele Teilnehmer für die Aktion gewonnen werden konnten. Es sei wichtig, die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren. Das Mühlacker Tagblatt trage einen kleinen Baustein dazu bei. Die Landschaft dürfe nicht vermüllen.

Sich darüber zu ärgern, sei das eine, dabei zu sein, das andere“, betont Verlagsleiterin Joy Neugebauer, dass es Zeit sei zu handeln. Vielleicht werde durch die Aktion der eine oder andere Zigarettenstummel nicht mehr einfach weggeschnippt.

Ensinger-Geschäftsführer Frank Lehmann bringt an diesem Vormittag persönlich die Getränke für die Teilnehmer vorbei. Ensinger unterstützt ebenso wie die Allianz Umweltstiftung und die Pforzheimer Allianz-Agentur Schaßberger und Schart das Projekt. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs werden am heutigen Montag die gefüllten Müllsäcke einsammeln.

Doch nicht nur in Mühlacker, sondern weltweit waren am Samstag die „Müllsammler“ unterwegs. Es war der dritte World Cleanup Day, und auch in der Senderstadt soll es nicht bei der einmaligen Aktion bleiben.

Verlagsleiterin Joy Neugebauer: „Nachdem die Resonanz so groß war, haben wir vor, auch im nächsten Jahr am World Cleanup Day teilzunehmen.“