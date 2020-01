Mühlacker (pm). Von Montag, 13. Januar, bis Donnerstag 16. Januar, ist die Kfz-Zulassungsstelle des Enzkreises in Mühlacker wegen einer internen Veranstaltung geschlossen. Darauf weist das Landratsamt hin. Wer an diesen Tagen eine Zulassung benötige, könne die Dienststelle an der Güterstraße 30 in Pforzheim (neben dem Landratsamt) aufsuchen, die regulär geöffnet habe.