Zulassungsstelle in Mühlacker öffnet Mitte Juli wieder

Von Frank Goertz

Mühlacker. Die Kfz-Zulassungsstelle in Mühlacker soll Mitte Juli wieder im Regelbetrieb öffnen. Das hat Landrat Bastian Rosenau am Montag am Rande der Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses des Kreistags bekanntgegeben. Damit dürfte ein Antrag hinfällig sein, den die AfD-Kreistagsfraktion am Wochenende angekündigt und den ihr Mitglied Dr. Thomas Fink gestern formuliert hat. Laut Fink sollte ein Kreistagsausschuss am 9. Juli darüber beraten, ob die Zulassungsstelle Mühlacker an mindestens zwei Tagen in der Woche öffnet. „Unsere Planung sieht im Moment so aus, dass wir kurz nach dem Sitzungstermin sowieso wieder den Regelbetrieb in Mühlacker aufnehmen“, nahm Rosenau der AfD den Wind aus den Segeln. Gleichzeitig nutzte der Landrat die Gelegenheit, mit einigen Fehlinformationen aufzuräumen. „Dass die Zulassungsstelle Mühlacker noch geschlossen ist, hat nichts mit den Hygienebestimmungen aufgrund der Corona-Pandemie zu tun. Vielmehr ist es so, dass sich durch den Shutdown eine Bugwelle bei den Kfz-Zulassungen gebildet hat, die wir am besten zentral in Pforzheim abarbeiten können.“ Im Moment sei es so, dass das Wellental in Sicht sei. Daher gibt es jetzt für die Zulassungsstelle Mühlacker auch eine Perspektive. Mit noch einer Fehlinformation der AfD räumte Rosenau auf. Sie hatte davon gesprochen, dass der Kreis Karlsruhe vier geöffnete Zulassungsstellen habe. „Das ist so nicht richtig“, sagte Rosenau. „Die Stadt Karlsruhe und nicht der Kreis hat vier geöffnete Zulassungsstellen“.