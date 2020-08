Zigarettenstummel verunzieren Enzgärten

Von Thomas Sadler

Mühlacker. Mit einer Aktion zum World Cleanup Day am 19. September wollen das Mühlacker Tagblatt und seine Partner das Bewusstsein für eine saubere und gepflegte Gemarkung schärfen – und laut Susanne Kraft ist das auch dringend nötig. Sie hat an Sitzbänken in den Enzgärten Zigarettenkippen eingesammelt, und das Resultat dieser kleinen Putzete ist für sie bezeichnend für die Rücksichtslosigkeit im Umgang mit Natur und Grünanlagen.

Der jüngste Einsatz war für die Enzbergerin keineswegs der erste dieser Art. Schon seit vergangenem Jahr, als sie vom Förderverein Enzgärten gefragt worden sei, ob sie aushelfen könne, sei sie auf dem ehemaligen Gartenschaugelände unterwegs – hauptsächlich auf der Dürrmenzer Seite mit Schwerpunkt Dammweg, wo sie Sitzbänke putzt und achtlos weggeworfene Zigarettenkippen einsammelt.

Eben da war sie auch in dieser Woche unterwegs. Das Resultat war eine Ausbeute von, wie sie schätzt, ungefähr 200 Zigarettenstummeln. Sie mache dies, „weil es mir stinkt“, dass viele Leute ihre Abfälle rücksichtslos fallenlassen, wo sie gerade gehen oder stehen. Erwischt sie einen Unhold in flagranti, scheut sie sich nicht davor, ihn direkt anzusprechen. Während der eine oder die andere sich einsichtig zeigen, würden andere ausfällig und unverschämt, berichtet Susanne Kraft aus Erfahrung. Mit dem Sammeln will sie sich dieses Mal übrigens nicht begnügen: „Ich werde den Eimer mit den Stummeln im Rathaus abgeben“, kündigt sie im Gespräch mit dem Mühlacker Tagblatt an.

Dort ist das Problem nicht unbekannt. Immer wieder seien Mitarbeiter des städtischen Bauhofs damit beschäftigt, neben Kippen auch leere Getränkebehältnisse und Verpackungen aufzulesen, berichtet Tiefbauamtsleiter Holger Weyhersmüller, der an die Bevölkerung appelliert, Müll ordnungsgemäß in die Abfallkörbe zu werfen. Diese und die Mülleimer, von denen in der Stadt viele zur Verfügung stehen, würden regelmäßig freitags und montags geleert. Darüber hinaus seien Beschäftigte der Regiebetriebe bei Bedarf auch unter der Woche aktiv. Die Kehrmaschine sei sogar täglich im Einsatz. Indes: Gehwege müssten die jeweiligen Anwohner säubern, weist Weyhersmüller auf deren Pflicht hin.