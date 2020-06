Ziegelei-Verkehr soll rund laufen

Von Thomas Eier

Mühlacker. Mit den weiteren Planungen für einen Neuanfang auf dem Ziegeleigelände in Mühlacker rückt die Frage der Verkehrserschließung in den Fokus. Kernstück der Überlegungen ist ein neuer Kreisel auf der Ziegeleistraße.

Das neue Rondell – ein echter Kreisverkehr mit einem Durchmesser von 30 Metern, der auch von Lkw-Gespannen passiert werden kann – wird nach derzeitigem Stand auf Höhe des Bahnhofs und in direkter Nähe der Rampe hinab zur Fußgängerunterführung entstehen. Während aus Platzgründen die beiden Zufahrten aus der Ziegeleistraße um einige Meter verschwenkt werden müssen, soll der dritte Arm nicht nur als Haupterschließungstrasse für das künftige Wohngebiet für mehr als 1000 Menschen dienen, sondern gleichzeitig auch als Zufahrt zu den Parkplätzen von Edeka und Aldi, die von ihren heutigen Standorten an der Danziger Straße und Vetterstraße in die Ziegelei umziehen. Die beiden Lebensmittler, erläutert auf Nachfrage Bürgermeister Winfried Abicht, erhielten im Gegensatz zum Toom-Baumarkt, der in der Nachbarschaft in Richtung Vetterstraße vorgesehen ist, keine direkte Anbindung an die Ziegeleistraße.

Die Aus- und Einfahrt zum Baumarkt sei trotz des Knicks, den die Ziegeleistraße hinauf zum Kreisverkehr Vetterstraße und Lienzinger Straße beschreibt, mit Hilfe einer Linksabbiegespur aus Richtung Stadtmitte kein Problem. Auch für die 150 P+R-Parkplätze ist – wiederum mit einer kurzen Linksabbiegespur – eine eigene Zufahrt von der Ziegeleistraße vorgesehen.

Was den Verkehr betrifft, macht Abicht deutlich, seien in der Ziegelei nicht nur die künftigen Anwohner, sondern insbesondere die Kunden der Handelsmärkte ins Kalkül zu ziehen, die – mit Spitzenwerten an Samstagen vor langen Wochenenden – eine zusätzliche Belastung der Ziegeleistraße mit sich brächten. Eine weitere Trasse in Richtung Wohngebiet über eine Verlängerung der Vetterstraße sei schon immer Bestandteil der Planungen gewesen und als Alternative für die Bewohner im hinteren Teil des Neubaugebiets gedacht. Außerdem brauche es für den Fall, dass die Ziegeleistraße und der dortige Kreisverkehr durch einen Unfall lahmgelegt würden, eine Ausweichroute, erklärt der Bürgermeister.

Beim Bau des neuen Kreisverkehrs geht er davon aus, dass sich die Stadt und die Investoren die Kosten teilen werden. Außerdem müsse der dortige Abschnitt der Ziegeleistraße ohnehin saniert werden.